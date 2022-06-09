В WhatsApp появится новая функция

В исходящих сообщениях WhatsApp for Business появится информация с подписью отправителя. Об этом стало известно порталу WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 9 июня пользователи бета-версии WhatsApp for Business на Android, iOS и настольных компьютерах могут видеть, с какого устройства было отправлено то или иное сообщение. Эта функция будет полезной для владельцев общего аккаунта, с которым связано несколько профилей.

Отмечается, что информация об отправителе не будет передаваться другим пользователям и будет доступна только тем, кто связан с бизнес-аккаунтом. Нововведение не будет доступно стандартным учетным записям в WhatsApp.

Сроки выхода обновления с функцией подписи отправителя сообщений для WhatsApp for Business не сообщаются.