В популярной программе для ПК обнаружили опасный вирус

Специалисты ИБ-компании Avast обнаружили в интернете вредоносный вирус, распространяемый под видом пиратской копии программы по очистке и оптимизации Windows CCleaner Pro. Об этом сообщает портал BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для распространения вируса использовалась большая инфраструктура из поддельных сайтов, имитирующих ресурс разработчика CCleaner. В Avast предотвратили заражение 10 тыс. ежедневных пользователей, большинство из которых находятся в Бразилии, Индии, Индонезии и Франции.

Отмечается, что зловредное ПО сканирует кэш браузера и оперативной памяти компьютера жертвы. В компании проанализировали восемь файлов, и все они использовались для кражи пользовательских данных с ПК, включая пароли, данные кредитных карт из браузера и учетные данные криптокошельков. В дальнейшем вся собранная информация сохранялась и передавалась на удаленный сервер.