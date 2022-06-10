В Индии создан первый в мире астрономический телескоп с зеркалом из ртути

Первый в мире астрономический телескоп с жидкостным зеркалом, который будет наблюдать за астероидами, сверхновыми, космическим мусором и другими небесными объектами, увидел первый свет в индийских Гималаях, на 2450-метровой вершине Деваста. В настоящее время он вступил в фазу ввода в эксплуатацию и начнет научные наблюдения в октябре этого года, пишет индийское издание The Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телескоп, получивший наименование ILMT - International Liquid Mirror Telescope, Международный телескоп с жидкостным зеркалом, - обладает ртутным зеркалом с четырехметровой апертурой и размещен в кампусе обсерватории Девастхал ("Обитель Бога" на хинди) Научно-исследовательского института наблюдательных наук имени Арьябхатты (ARIES). ILMT станет третьим телескопом в Девастхале, присоединившись к 3,6-метровому оптическому телескопа Девастхала (DOT) - крупнейшему в Индии, введенному в эксплуатацию в 2016 году, - и 1,3-метровому быстрому оптическому телескопу Девастхала (DFOT), открытому в 2010 году. ILMT в настоящее время является единственным действующим телескопом с жидкостным зеркалом в мире, предназначенным исключительно для астрономических целей.

"Девастал считается одним из лучших мест для астрономических наблюдений, - заявил в интервью The Indian Express профессор Дипанкар Банерджи, директор ARIES. - Этот международный инструмент стал результатом совместной работы астрономов из ARIES, Института астрофизики и геофизики бельгийского Льежского университета, канадских астрономических институтов и университетов Ванкувера, Британской Колумбии, Лаваля, Монреаля, Торонто, Виктории, Йорка, польской Познанской обсерватории и Астрономического института им. Улугбека Академии наук Узбекистана". Основную роль в финансировании проекта сыграли совместно Канада и Бельгия, а Индия будет нести ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание этого инструмента.