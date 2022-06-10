«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом

Основанная Baidu и Geely фирма JiDU представила свою первую модель - электрический кроссовер Robo-01, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Он под завязку напичкан продвинутыми технологиями, в том числе автопилотом с двумя лидарами, внешней системой голосового взаимодействия и фарами с искусственным интеллектом.

Медиасистема "робокара" работает на платформе Snapdragon четвертого поколения и оснащена 3D-навигацией и голосовым ассистентом, которому не нужен доступ к внешней базе данных.