https://news.day.az/hitech/1469464.html «Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом - ВИДЕО
«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом - ВИДЕО
Основанная Baidu и Geely фирма JiDU представила свою первую модель - электрический кроссовер Robo-01, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Он под завязку напичкан продвинутыми технологиями, в том числе автопилотом с двумя лидарами, внешней системой голосового взаимодействия и фарами с искусственным интеллектом.
Медиасистема "робокара" работает на платформе Snapdragon четвертого поколения и оснащена 3D-навигацией и голосовым ассистентом, которому не нужен доступ к внешней базе данных.
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