В России создают стрелковое оружие со сменными модулями

ЦНИИточмаш госкорпорации "Ростех" разрабатывают стрелковое оружие со сменными модулями, которое проще обслуживать и ремонтировать за счет унификации основных узлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, передает Day.Az.

В качестве демонстрации технологии создан карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы для стрельбы патронами другого калибра.

"Специалисты ЦНИИточмаш обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать технологию и реализовать ее не только для гражданского сегмента, но и для стрелкового оружия, создаваемого в интересах вооруженных сил. Разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.