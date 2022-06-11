Хакер научился угонять электромобили Tesla за 130 секунд

Исследователь информационной безопасности из Австрии Мартин Херфурт продемонстрировал способ взлома и последующего угона автомобилей марки Tesla при помощи смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом году Tesla добавила в свои автомобили функцию, благодаря которой двери машин стали открываться при помощи NFC-гаджета. Им же можно запустить и двигатель электромобиля. Официально специальным гаджетом могут быть специальная пластиковая карта, брелок или смартфон с приложением.

Херфурт заметил, что после использования легитимного NFC-ключа автомобиль на 130 секунд переходит в режим, в котором автоматически регистрирует новые ключи по Bluetooth. Узнав об этом, исследователь написал на языке программирования VCSec, который используется компанией Tesla, мобильное приложение Teslakee для передачи новых ключей. В случае успешной передачи ключа на бортовой компьютер автомобиля, смартфон с Teslakee в дальнейшем можно использовать для как легитимный NFC-ключ.

С помощью Teslakee Херфурт в контролируемых условиях смог перехватить управление над Tesla Models 3 и Y.

Херфурт также отметил, что уже передал информацию об уязвимости в компанию Tesla. Однако автопроизводитель на данный момент никак на это уведомление не отреагировал.