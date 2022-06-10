В WhatsApp появилась новая возможность

У пользователей мессенджера WhatsApp появилась возможность добавлять в групповые беседы до 512 участников. Об обновлении функции рассказал портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Юзер может как сразу создать беседу со всеми 512 участниками, так и добавить их позже, зайдя в информацию о чате. Обновление стало доступно большинству пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp. В том случае, если функция не стала доступна автоматически, юзерам порекомендовали обновить приложение.