Появился первый в мире автомобиль на солнечных батареях

Нидерландская компания Lightyear провела мировую презентацию автомобиля на солнечных батареях, который получил название Lightyear 0. Стоимость машины начинается от €250 тыс., производство стартует этой осенью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фастбэк оснащен солнечными панелями, которые располагаются на крыше и капоте. Они обеспечивают автомобилю дополнительные 70 км запаса хода в день и суммарно до 11 тыс. км в год, заявили создатели машины.

За один час за счет солнечной энергии Lightyear 0 получат заряд, которого хватает на 10 км пробега. Если проезжать по 50 километров в день, то автомобиль можно не заряжать месяцами, утверждает нидерландский производитель.

Новинка способна заряжаться от сети, как и все прочие электрокары. Так, часовая подзарядка от бытовой розетки даст дополнительные 32 км, а то быстрой зарядной станции - 520 км. Аккумуляторная батарея емкостью 60 кВт·ч обеспечивает 625 км запаса хода по циклу WLTP. Длина автомобиля составляет 5 метров, а весит он 1575 кг. Электрокар оснащен четырьмя электромоторами, позволяющими развивать 160 км/ч и разгоняться до "сотни" за 10 секунд.

Кузовные панели Lightyear 0 выполнены из переработанного углерода, а интерьер отделывается кожей на растительной основе, тканью из переработанных ПЭТ-бутылок и ротанговой пальмы.