Описан новый способ управления смартфоном

Компания Samsung планирует представить новый способ управления смартфоном в моделях Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Как сообщает 9to5Google, речь идет о специальном жесте с помощью пальца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пользователю нужно будет сделать особый свайп пальцем по экрану, чтобы активировать режим разделенного экрана, на котором можно будет запускать несколько приложений одновременно.

В результате владелец смартфона, например, сможет сразу просматривать изображения, править текст и отвечать на сообщения в мессенджере. Таким образом компания хочет обеспечить в гаджете более быстрый доступ к многозадачности на разделенном экране.