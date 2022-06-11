Microsoft советует избегать выпущенного по ошибке обновления Windows

Некоторым пользователям стала доступна тестовая версия большого осеннего обновления операционной системы Windows 11, несмотря на то, что их ПК не соответствуют системным требованиям. Microsoft довольно быстро отреагировала, сообщив, что "это ошибка".

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, теперь в компании проводят расследование, а представители поделились дополнительными подробностями по ситуации.

Хотя обновление было "удалено", оно продолжает отображаться у пользователей с неподходящим оборудованием и пользователи могут его загрузить. По словам Microsoft, если вам предлагают Windows 11 22H2 и вы знаете, что ПК не соответствует требованиям, лучше пока избегать обновления.

Microsoft утверждает, что Windows 11 22H2 просто не будет работать на неподдерживаемом оборудовании, если вы не измените настройки реестра. Конечно, можно загрузить обновление и даже полюбоваться на экраны установки, но обновление не будет работать на ПК - это подтвердила Джен Джентльман из программы Windows Insider. В Microsoft также отметили:

"Мы изучаем проблему у тестеров, из-за которой баннер Windows 11 версии 22H2 отображается на неподдерживаемых ПК, и работаем над исправлением. Установка приведёт к ошибке".