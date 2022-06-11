В популярном браузере обнаружили ворующий данные банковских карт вирус

Хакеры из кибергруппировки TA542 сумели воспользоваться структурой ботнета Emotet для массовых краж данных банковских карт в популярном браузере Google Chrome.

Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты ИБ-компании Proofpoint.

В опасный вирус добавили специализированный модуль. С его помощью злоумышленники научились собирать такую информацию, как имена держателей карт, информацию о сроке действия карты и номер.

После этого вся необходимая информация отправляется на удаленный сервер хакеров. Специалисты Proofpoint заметили, что в настоящее время этот вид Emotet совершает целевые атаки только на пользователей браузера Google Chrome.