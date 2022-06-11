https://news.day.az/hitech/1469775.html В популярном браузере обнаружили ворующий данные банковских карт вирус
В популярном браузере обнаружили ворующий данные банковских карт вирус
Хакеры из кибергруппировки TA542 сумели воспользоваться структурой ботнета Emotet для массовых краж данных банковских карт в популярном браузере Google Chrome.
Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты ИБ-компании Proofpoint.
В опасный вирус добавили специализированный модуль. С его помощью злоумышленники научились собирать такую информацию, как имена держателей карт, информацию о сроке действия карты и номер.
После этого вся необходимая информация отправляется на удаленный сервер хакеров. Специалисты Proofpoint заметили, что в настоящее время этот вид Emotet совершает целевые атаки только на пользователей браузера Google Chrome.
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