В рекламе Samsung вместо смартфона компании появился iPhone

В фирменном приложении Samsung Members был опубликован рекламный баннер, на котором изображен iPhone. Однако через некоторое время модель смартфона Apple была заменена на Samsung, сообщает портал Sammobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ответственное лицо допустило ошибку в процессе изменения дизайна исходного файла. Изображение баннера будет изменено и заменено сегодня. Спасибо за интерес к сервису Galaxy. Мы постараемся предоставить лучший сервис", - заявил представитель Galaxy Store на официальном форумах сообщества.

Предполагается, что дизайнер использовал стоковые изображения и ресурсы для создания рекламного баннера. При этом в сети пользователи не понимают, как такая картинка прошла одобрение менеджеров компании. Вероятно, Samsung не хватает достаточно высокого уровня контроля, чтобы избежать подобных случаев.

В картинке c рекламой различных тем оформления системы, доступных в приложении Galaxy Store, теперь изображен Android-смартфон, похожий на модели серии Samsung Galaxy A.