Израильская компания создала квадрокоптер для запуска из-под воды

Компания Spear на своем YouTube-канале презентовала модель автономного квадракоптера, размещаемого на подводных плавательных средствах, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Модель капсюльного квадракоптера Ninox 103 UW, который можно выпускать непосредственно из-под воды, заявляется как первая в своем роде. Устройство может размещаться на любых подводных плавательных средствах.

После запуска капсула с дроном способна до 24 часов дрейфовать в море и запускаться по таймеру. Автономное устройство позволяет осуществлять аэроразведку на протяжении 45 минут и при этом нести 1 000 г полезной нагрузки. Разведывательный функционал обеспечивается как оптическими, так и инфракрасными датчиками.