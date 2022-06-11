Назван смартфон с лучшими камерами

Редакция XDA-Developers протестировала десятки смартфонов, представленных на глобальном и китайском рынках, чтобы определить лучший фотофлагман 2022 года. Так, по версии XDA, лучшим и универсальным решением является Samsung Galaxy S22 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что предшественник в лице Galaxy S21 Ultra удерживал этот же титул почти весь 2021 год. По словам экспертов, ни один смартфон не может предложить тот же набор характеристик, что Galaxy S22 Ultra - от 120-градусного сверхширокоугольного объектива до 30-кратного зума. Основная камера в смартфоне представлена большим 108-мегапиксельным сенсором.

При этом система камер Galaxy S22 Ultra не идеальна - селфи на смартфоне обычно выглядят более темными. Но в целом, смартфон является единственным лучшим универсальным решением на рынке.

Galaxy S22 Ultra также победил в борьбе за звание "Лучшие камеры с приближением".

В рейтинге XDA также значатся Google Pixel 6 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, победившие в категории "Лучшее дневное фото", Vivo X80 Pro - "Лучшая камера для фотографий в ночное время", "Лучшие портреты" - Pixel 6 и 6 Pro. В категориях "Лучшая селфи-камера" победил Vivo V21, Oppo Find X5 Pro признан лучшим смартфоном со сверхширокоугольной камерой, лучшими смартфонами с камерами для видео названы iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Xiaomi Mi 11 Ultra также признан смартфоном с лучшими функциями и ПО для камеры.