Инженер по программному обеспечению компании Google Блейк Лемойн (Blake Lemoine) заявил, что созданный корпорацией искусственный интеллект (ИИ) LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) обладает собственным сознанием. В ответ руководство компании отстранило его от работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Washington Post.

LaMDA представляет собой нейросетевую языковую модель для диалоговых приложений, предназначенную для общения на любые темы. В задачи Лемойна входило тестирование системы. В частности, он должен был определить, не использует ли она дискриминационную или разжигающую вражду лексику. Вместо этого специалист пришел к выводу, что ИИ обладает собственным сознанием. Так, Лемойн заметил, что чат-бот говорит о своих правах и воспринимает себя как личность.

"Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики", - заявил 41-летний инженер.