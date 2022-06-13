Гаджет Apple помог полиции наказать вора

Умный трекер AirTag от Apple помог полиции найти и задержать серийного вора. Об этом сообщает американский телеканал WRAL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, гаджет Apple пригодился сотрудникам полиции города Шарлотт, штат Северная Каролина (США). Правоохранительным органам поступило сообщение о краже. Когда выяснилось, что неизвестный украл рюкзак, к которому была прикреплена умная метка AirTag, сотрудники полиции использовали сервис Find My, чтобы отследить личные вещи жертвы.

Спустя некоторое время полиция обнаружила местонахождение рюкзака в доме, где также находился вор. Несмотря на то, что нарушитель порядка сбежал при появлении спецслужб, сотрудникам полиции удалось повторно выйти на его след и задержать. Им оказался преступник-рецидивист, который неоднократно представал перед судом - в том числе, за взлом автомобилей и кражу огнестрельного оружия. Сейчас серийный вор ждет наказания, ему предъявлены обвинения.