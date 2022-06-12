WhatsApp и ООН запустили совместную экоинициативу

Организация Объединенных Наций и WhatsApp объединились, чтобы бороться с изменением климата и мифом, гласящим, что глобальное потепление уже нельзя предотвратить. Вместе они запустили бот UN Climate Action с советами о том, как перейти к более экологичному образу жизни. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на buro247.ru.

В новом сервисе пользователи смогут узнать, как добавить в свой рацион больше растительной пищи, использовать альтернативные источники энергии и сдавать вещи на переработку. Всего ООН и WhatsApp представили в UN Climate Action более 6 млн действий, которые помогут прийти к осознанному образу жизни. Пока сервис доступен только на английском. Другие языки будут добавлены в ближайшие месяцы.

"Эта инициатива позволяет нам напрямую обращаться к людям и вдохновлять их на перемены", - рассказала заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.