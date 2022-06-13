TikTok будет сам не давать пользователям проводить в приложении слишком много времени

TikTok анонсировал меры, которые предпринимает, чтобы помочь пользователям не тратить все свободное время в приложении. Они уже могут устанавливать дневные лимиты экранного времени, а через несколько недель еще и смогут в принципе контролировать количество часов, которые проводят в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Приложение будет сообщать пользователям, когда им следует сделать перерыв.

Кроме того, пользователи TikTok в возрасте от 13 до 17 лет, которые использовали приложение более 100 минут в течение одного дня, при следующем его открытии получат напоминание об установке ограничения экранного времени.

В первом квартале 2022 года TikTok стал самым загружаемым приложением в мире.