Новая функция Bluetooth позволит "раздавать" аудио с телефона всем вокруг

Организация Bluetooth Special Interest Group анонсировала запуск функции Auracast, которая позволит делиться аудио с друзьями или семьей, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

С помощью Auracast передатчик, например смартфон, ноутбук, телевизор и т. д., сможет транслировать звук на неограниченное количество ближайших приемников, таких как наушники, динамики или слуховые аппараты. Так можно будет поделиться аудио с другими и устроить совместное прослушивание музыки.

Еще один вариант использования Auracast - это возможность индивидуально слушать телевизоры в общественных местах - аэропортах, ресторанах и залах ожидания. Кроме того, можно будет получать важные объявления о рейсах прямо на Bluetooth-наушники, что позволит избежать неприятных ситуаций.

Функция Auracast является частью пакета Bluetooth LE Audio, доступного в Bluetooth 5.2. Она будет выпущена в ближайшие несколько месяцев.