В Samsung Galaxy Z Flip 4 исправят один из главных недостатков сгибающихся экранов

Galaxy Z Flip 4, новый смартфон компании Samsung, лишится одного из главных недостатков складных устройств - заметной линии сгиба на экране. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge. Заявляя об этом, издание ссылается на видео с YouTube-канала TechTalk TV, автор которого, судя по всему, раздобыл смартфон Galaxy Z Flip 4 до его анонса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты The Verge обратили внимание на то, что в момент, когда блогер раскладывает смартфон, загорается экран и на нем почти незаметна линия сгиба. Хотя в предыдущих итерациях серий Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold данная особенность сильно бросалась в глаза.

The Verge отмечает, что, хотя на видео линия сгиба почти не видна, в действительности ситуация может быть иной. Поскольку заметность обсуждаемой специфичности экрана сильно зависит от освещения и угла обзора.

Ожидается, что премьера Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 состоится уже в августе текущего года.