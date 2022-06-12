Стало известно о новых амбициозных планах создателей TikTok

ByteDane, материнская компания TikTok, начала интенсивно вливать крупные суммы денег в сферу VR и готовится к большому релизу VR-шлема в США. Сообщение об этом появилось на сайте издания Protocol, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ByteDane делает ставку в плане работ и рынка именно на США. Поскольку именно там китайский IT-гигант начал расширять число сотрудников в принадлежащей ей компании Pico Studios, специализирующейся на VR-контенте. По данным Protocol, ByteDane открыла уже более 40 вакансий. Сообщается, что IT-гигант тратит "кучу денег" на производство видео и игр для VR.

Кроме того, известно, что ByteDane прорабатывает ориентированную на американцев маркетинговую стратегию для запуска VR-шлема. Скорее всего, отмечает Protocol, этим устройством станет Pico Neo 3 Link, которое ранее было представлено в Европе.