Представлена видеоигра для поклонников пива

В Steam появилась игра Brewmaster Beer Brewing Simulator, в которой пользователь может примерить на себя роль домашнего пивовара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Brewmaster Beer Brewing Simulator игрокам придется пройти весь процесс создания пива, начиная от ферментации солода и заканчивая фильтрацией сваренного напитка. Screen Rant не уточняет, сколько в игре будет рецептов, но утверждает, что у игрока будет выбор из нескольких видов хмеля, а также возможность попробовать приготовить малоизвестные сорта пива.

Разработкой симулятора пивоварения занимается небольшая студия из Великобритании Auroch Digital. На счету этого коллектива такие игры, как Warhammer 40,000: Boltgun, Dark Future: Blood Red States и не только. Brewmaster Beer Brewing Simulator создается на движке Unreal Engine.

На данный момент в Steam доступна только демо-версия симулятора. Когда состоится релиз финальной версии продукта не сообщается. Однако разработчики утверждают, что случится это уже "скоро", до конца 2022 года.