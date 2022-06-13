Ракета компании Astra не смогла вывести на орбиту спутники

Из-за технических проблем американская сверхлегкая ракета Rocket 3.3, стартовавшая в воскресенье, не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника Tropics, сообщила компания-разработчик носителя Astra Space, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту", - говорится в информации.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

На околоземную орбиту она должна была вывести два малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов. Это первая пара таких спутников для создания орбитальной группировки. В рамках программы NASA по наблюдению за структурой осадков и интенсивностью штормов предполагается вывести на орбиту еще четыре спутника в ходе последующих двух запусков.

Свой первый успешный запуск стартап Astra Space совершила в ноябре прошлого года. Тогда ракета-носитель Rocket 3.2 стартовала на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США из Аляски.