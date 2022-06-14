Windows научилась изолировать зараженные ПК

Встроенные системы защиты Windows научили блокировать опасные компьютеры. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты медиа обратили внимание на появившуюся функцию Microsoft Defender - встроенного антивируса для Windows. Выяснилось, что защитная система может изолировать подключенный к сети определенный компьютер, если выяснится, что он был взломан.

По словам авторов, при обнаружении в сети следов злоумышленников или зараженных устройств системные администраторы могут указать на конкретное оборудование - в этом случае зараженный ПК будет помещен в карантин. Таким образом, Microsoft Defender позволит локализовать проблему и защитить остальные устройства в сети от загрузки вредоносных программ. Отмечается, что данная опция будет полезна техническим специалистам организаций.

"Это нововведение может помочь предотвратить атаку на соседние устройства, пока специалисты по обеспечению безопасности не найдут, идентифицируют и устранят угрозу на скомпрометированном компьютере", - объяснили новую функцию в Microsoft. Обновленный Microsoft Defender доступен для всех компьютеров, работающих на базе Windows 10, Windows Server 2019 и более поздних версий.