Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили в списке проектов, которые выйдут на ПК и на консолях Microsoft в 2023 году. Как сообщает Comicbook, это означает очередной перенос выхода проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработчики из студии GSC Game World пока официально не объявили о еще одном переносе игры. Во время совместного мероприятия Xbox и Bethesda вечером 12 июня нового геймплея или трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 также не показали.

Ранее об этом сообщал известный инсайдер Роберто Серрано. Он утверждал, что компания официально объявит о переносе релиза игры на первую половину 2023 года.

Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить 28 апреля 2022 года, однако позже киевская студия сообщила о переносе релиза на 8 декабря этого года.

В марте разработчики сообщили, что создание игры временно приостановлено. В мае GSC Game World сообщила, что студия переехала в Чехию и возобновила работу над проектом.