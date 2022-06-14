Стало известно о самом важном усовершенствовании камеры в iPhone

Компания Apple добавила автофокус и другие улучшения для фронтальной камеры в iPhone 14, что позволило значительно улучшить качество снимков. Об этом рассказал авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для самого важного усовершенствования камеры в смартфонах за последние годы Apple выбрала в том числе и новых поставщиков. Инсайдер уточнил, что японская компания Sony продолжит поставлять датчики камеры, однако теперь модули "фронталки" будут создаваться в сотрудничестве с компаниями Cowell и LG.

При этом объективы в новых iPhone будут от Genius и Largan, а новый модуль фокусировки - от Alps и Luxshare. Согласно отчету Куо, в новой фронтальной камере будет линза из шести частей вместо линзы из пяти частей в текущих смартфонах. Также ожидается, что у iPhone 14 неосновная камера будет иметь большую апертуру (влияет на увеличение разрешения камеры. - прим. ред.).