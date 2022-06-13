Названо время анонса секретного гаджета Apple

Американская компания Apple намерена анонсировать умные очки с системой дополненной реальности (AR) в конце 2024 года. С таким прогнозом выступил аналитик Haitong International Securities Джефф Пу, сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По его словам, речь идет именно об умных очках, а не гарнитуре дополненной реальности, который давно находится в разработке и будет представлена раньше.

"Luxshare останется одним из основных поставщиков Apple для устройств, которые появятся в период с конца 2022 по 2024 годы", - отметил инсайдер. По его словам, эта китайская компания крайне важна для американского IT-гиганта в том числе при разработке шлема виртуальной реальности.

В связи с этим Пу уверен, что умные очки будут анонсированы не позднее второй половины 2024 года. По его мнению, секретный гаджет будет зависеть от iPhone на манер умных часов Apple Watch из-за конструктивных ограничений.