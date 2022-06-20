Предсказано скорое появление цифровых двойников людей

Технологический аналитик Роб Эндерле заявил, что совсем скоро в мире появятся первые версии мыслящих цифровых двойников людей из разных стран мира. Об этом он рассказал в интервью "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Само их появление связано с огромным количеством размышлений и этических соображений, потому что мыслящая копия нас самих может быть невероятно полезной для работодателей", - отметил он.

Эндерле заметил, что со временем создание цифрового двойника приведет к тому, что компании начнут нанимать их на работу, чтобы не платить зарплату людям. По его оценке, первые подобные "цифровые люди" будут запущены в производство до конца 2020-х.

По данным телеканала, цифровой двойник - это точная копия человека в физическом мире, у которой есть цель помогать своей реальной версии и обеспечивать обратную связь с "оригиналом".

Аналитик Эндерле уточнил, что проект двойников будет связан с наступлением эры метавселенной, в которую реальные люди смогут получить доступ через шлем виртуальной реальности.