В Финляндии готовят к запуску самый быстрый суперкомпьютер

Самый быстрый суперкомпьютер в Европе планируется запустить в Финляндии, для пользователей он может стать доступен с сентября. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) представит свой новейший суперкомпьютер Lumi, расположенный в Каяаани, Финляндия", - подчеркнули в ЕК.

Lumi, по сведениям организации, является самым энергоэффективным суперкомпьютером в Европе.

При этом ожидаемая пиковая производительность Lumi может составить 550 петафлопс. Речь о 550 миллионов миллиардов вычислений в секунду.

Планируется, что данный компьютер способствует получению новых знаний и решению глобальных социальных проблем.