Запуск Dragon к МКС отложили на месяц

Запуск американского грузового космического корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) отложили минимум на месяц из-за неисправностей в двигательной системе. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на НАСА, передает Day.Az.

Изначально пуск был намечен на 10 июня. Теперь старт состоится не ранее 11 июля. В течение месяца НАСА и SpaceX планируют заменить неисправные детали в двигательной установке космического корабля.