«ВКонтакте» запустила сервис для миллионов женщин

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис, который поможет женщинам следить за своим здоровьем и самочувствием. О нововведении сообщается в пресс-релизе соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сервисе "Здоровье ВКонтакте" появился "Женский дневник". В нем пользовательницы сети могут отмечать дни менструаций, отслеживать периоды овуляций и оставлять пометки, связанные с самоощущением. Это позволит контролировать здоровье и поможет при планировании беременности. По данным "ВКонтакте", сервисом "Здоровье" активно пользуются 49 миллионов женщин. Сервис будет предупреждать о начале месячных, а также сможет рекомендовать индивидуальные планы тренировок и питания.

"В будущем мы представим еще больше инструментов специально для женского здоровья. Один из них - SOS-кнопка. Это не просто бытовой помощник, а серьезный социальный проект. Он показывает, что девушки готовы выручать друг друга - особенно в ситуациях, с которыми не раз сталкивались сами", - заявила директор по развитию бизнеса Евгения Зибарева.