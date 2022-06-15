Франция показала пушку для танка будущего

Французский концерн Nexter представил танковую пушку Ascalon калибра 140 миллиметров на выставке Eurosatory в Париже (Франция). Перспективную пушку может получить франко-немецкий танк будущего, пишет Defence24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Ascalon может стать основным орудием перспективного танка Main Ground Combat System (MGCS), над которым работают Германия и Франция. Также новую пушку может получить танк Enhanced Main Battle Tank (EMBT). На выставке показали EMBT с серийной пушкой калибра 120 миллиметров, которая получила новые снаряды SHARD.

Ascalon является демонстратором технологии. В основе орудия лежат наработки, которые использовали в рамках работ над проектом FTMA в 1990-х годах. Работу над прототипом пушки планируют завершить в 2023 году. Считается, что новое орудие будет легче пушек калибра 120 миллиметров.

Пушка получит подкалиберные боеприпасы с оптимальным соотношением длины к диаметру вольфрамового сердечника снаряда. "Это должно привести к возможности эффективно бороться с вражескими танками нового поколения, такими как Т-14 "Армата", на расстояниях до 5 километров", - пишет Defence24.