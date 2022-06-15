Для Photoshop больше не нужен мощный компьютер

Adobe начала тестирование бесплатной версии Photoshop в Интернете и планирует открыть сервис для всех, чтобы познакомить с приложением больше пользователей. В настоящее время компания тестирует бесплатную версию в Канаде, где пользователи могут получить доступ к Photoshop в Интернете через бесплатную учётную запись Adobe, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Adobe описывает услугу как "бесплатную" и в конечном итоге планирует отключить некоторые функции, которые будут доступны только платным подписчикам. В свободном доступе будет достаточно инструментов для выполнения того, что Adobe считает основными функциями Photoshop.

"Мы хотим сделать [Photoshop] более доступным и простым для того, чтобы больше людей могли опробовать его и испытать продукт. Чтобы работать в Photoshop, вам не нужен мощный компьютер", - говорит Мария Яп, вице-президент Adobe по цифровым изображениям.

Adobe впервые выпустила веб-версию Photoshop в октябре, предоставив упрощённую версию приложения, которую можно было использовать для выполнения основных правок. Adobe разработала данную версию в первую очередь как инструмент для совместной работы - способ для художника поделиться изображением с другими, позволить им оставить некоторые аннотации, внести пару небольших изменений и передать его обратно. За прошедшие месяцы Adobe внесла несколько важных улучшений в сервис.

Цель Adobe - использовать веб-версию Photoshop, чтобы сделать приложение более доступным и потенциально привлечь пользователей, которые в будущем захотят заплатить за полную версию. Компания пошла по тому же пути с рядом своих мобильных приложений, включая Fresco и Express. Веб-версия Photoshop является особенно важным предложением, поскольку она открывает доступ к одному из самых мощных инструментов компании для Chromebook, которые широко используются в школах.

Adobe не уточнила, когда бесплатная версия будет запущена в разных регионах мира.