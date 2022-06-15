Южнокорейская космическая ракета «Нури» установлена на стартовой площадке

В министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи заявили, что ракета "Нури" (KSLV-II) утром в среду была установлена и закреплена на стартовой площадке Космического центра Наро и готовится к старту 16 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На 11:30 (06:30 по Баку) среды ракета "Нури" установлена и закреплена на пусковой установке. Во второй половине дня ракета пройдет тщательную проверку для подготовки к старту, в том числе подсоединение заправочных кабелей для зарядки двигателя (топливо, окислитель) и электропитания", - говорится в заявлении южнокорейского ведомства.

В публикации отмечается, что ракета транспортируется в горизонтальной позиции, затем ее поднимают и устанавливают на стартовой площадке. После выполняется осмотр ракеты-носителя с упором на топливные и электрические системы, после чего начинается процесс заправки баков топливом и окислителем. На этом процесс подготовки к запуску завершается.