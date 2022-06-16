WhatsApp добавил новую функцию

WhatsApp добавил возможность переносить историю чатов с Android на iPhone. Раньше это было возможно только в обратном направлении - с iPhone на Android, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Обновление помогает решить давнюю проблему WhatsApp - исторически было сложно переносить чаты между двумя мобильными операционными системами.

Пока процесс переноса работает только на новых iPhone или со сброшенными настройками. Используется приложение Move to iOS. Во время настройки iPhone нужно выбрать опцию "Перенести данные с Android", а затем следовать инструкциям. Как только он будет полностью настроен, нужно открыть WhatsApp и войти в систему, используя тот же номер телефона. Далее появляется вся история чатов.

Для переноса вам потребуется Android 5 или более поздняя версия и iOS 15.5.