Аналог TikTok от YouTube сравнялся по просмотрам с оригинальным сервисом

YouTube опубликовал статистику по своему одному из самых свежих разделов - YouTube Shorts. Оказалось, что прямой конкурент TikTok от видеосервиса Google очень даже успешен, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Так, на сегодняшний день ежемесячное число пользователей сервиса достигло 1,5 млрд. Чтобы добиться такого успеха, Shorts понадобилось около двух лет - дебютировала платформа в 2020 году.

Что интересно, это достаточно крупная доля от общего числа посетителей YouTube. Последний квартальный отчет Alphabet продемонстрировал, что на платформу в целом ежемесячно заходит 2 млрд пользователей.

Напомним, что одно из последних нововведений YouTube Shorts - запуск раздела с рекламой по всему миру. Это случилось совсем недавно - в мае 2022 года.