Tesla подняла цены на все свои автомобили

Американская компания Tesla подняла цены на все модели своих электромобилей в связи с нарушениями цепочек поставок. Об этом сообщило в четверг издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена на электромобили Model X выросла на $6 тыс. и составила $120 990. Стоимость Model S поднялась с $62 990 до $65 990.

Отмечается, что это не первое повышение цен на электромобили Tesla в 2022 году, с января цена самой бюджетной модели Model 3 выросла на $10 тыс. Нынешнее подорожание связано с нарушением цепочек поставок, а также ростом цен на сырье, в частности, алюминий, используемый в производстве автомобилей.