Дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 изменили

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl студии GSC Game World может выйти в декабре 2023 года. Примерная дата выхода тайтла появилась на странице S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально игру планировали выпустить 8 декабря 2022 года. На странице игры в магазине Xbox дату выхода не изменили.

Разработчик не прокомментировал изменения.