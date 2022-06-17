https://news.day.az/hitech/1471361.html Дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 изменили
Дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 изменили
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl студии GSC Game World может выйти в декабре 2023 года. Примерная дата выхода тайтла появилась на странице S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Изначально игру планировали выпустить 8 декабря 2022 года. На странице игры в магазине Xbox дату выхода не изменили.
Разработчик не прокомментировал изменения.
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