Создан робот-оригами, который плавает по органам и доставляет лекарства

Крошечного робота-оригами, способного перемещаться внутри организма, доставляя лекарства к нужным органам, разработали инженеры из Стэнфордского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большинство лекарств влияет на весь организм, что может приводить к серьезным побочным эффектам. Доставка препаратов непосредственно к больному органу - например, при терапии рака - могла бы расширить возможности для лечения.

Специалисты разработали беспроводного робота-оригами размером с горошину, который перемещается с помощью магнитных полей, создающих крутящий момент. Он способен двигаться как по поверхности органа, так и в биологических жидкостях. Достигнув своей цели, он складывается, выдавливая лекарство. Такая доставка препарата к определенному месту позволяет использовать его в высокой концентрации, отмечают авторы работы.

Робота можно также оснастить камерами или иными инструментами для изучения организма.

Ученые рассчитывают протестировать разработку на животных в ближайшее время. Пока же они ищут способ отслеживать перемещения робота внутри организма.