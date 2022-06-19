Nio выпустила самый мощный в истории марки электромобиль

Китайская компания Nio представила электрический кроссовер Nio ES7, который является самой мощной моделью в истории марки. Об этом сообщает Motor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина автомобиля составляет 4912 мм, ширина - 1987 мм, высота - 1720 мм. Колесная база достигает 2960 мм. Модель построена на технологической платформе второго поколения, NT2. Машина оснащена пневмовеской, которая подстраивается под дорожное полотно, а также четырехпоршневыми суппортами Brembo.

Режимов движения десять. Помимо стандартных Comfort, Eco, Sport, Sport+ и Custom, есть специальные профили для езды по снегу, песку, для мокрой дороги, буксировки прицепа и преодоления сложных участков (+50 мм к дорожному просвету).

Кроссовер представлен в единственной двухмоторной версии с полным приводом. На передней оси установлен электродвигатель мощностью 245 л.с., на задней - 408 л.с. В сумме они выдают 653 л.с.. До 100 км/час ES7 может разогнаться за 3,9 с., а его максимальная скорость ограничена 200 км/час.

Запас хода с батареей Standard Range на 75 киловатт-часов составляет 485 км, 100-киловаттная Long Range даст 620 км, а 150-киловаттная Ultralong Range - 850 км.

В Китае автомобиль со стандартной батареей можно купить за 468 000 юаней, а со 100-киловаттным аккумулятором - за 526 000 юаней. Кроме того, позже появится люксовая версия ES7 Premier Edition за 528 000 юаней.