Microsoft выпустила антивирус для Apple

Microsoft анонсировала выход антивируса Defender для гаджетов Apple, сообщает портал WIndows Central. Фирменная утилита теперь доступна на Windows, macOS, iOS и Android для подписчиков Microsoft 365 Personal и Family, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то, что антивирус стал кроссплатформенной программой, возможности утилиты будут отличаться в зависимости от операционной системы.

Так, мобильное приложение будет работать в качестве упрощенной панели инструментов, которая подключается к существующему антивирусному ПО или реализует дополнительную защиту.

На устройствах под управлением Android антивирусная защита также дополнена возможностью сканирования памяти гаджета на наличие вредоносного ПО. Defender также будет проверять ссылки перед их открытием для защиты от фишинга.

Мобильные устройства от Apple на платформе iOS и iPadOS получат меньше доступных функций по сравнению с Android. Владельцы iPhone и iPad будут защищены только от фишинговых ссылок.

Defender в Windows в свою очередь дополнят новыми функциями, в том числе панелью мониторинга, на которой пользователям будут доступны данные от других антивирусов.