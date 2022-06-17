Названы основные виды кибератак в Азербайджане

Основные виды кибератак, которые выявлены за последний год в Азербайджане - фишинг-атаки, социальная инженерия и клонирование сайтов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу руководитель отдела IT-безопасности Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (CERT) Турал Мамедов в ходе финтех-саммита в Баку.

По его словам, в стране распространено использование пиратских программ, большинство из которых скачивается из российских и иранских источников.

Говоря о кибератаках, Мамедов отметил, что против пользователей применяются такие инструменты кибератак, как фишинг, создание сайтов-клонов СМИ, госструктур и других организаций.

Он добавил, что в целях повышения "кибергигиены" CERT запустила систему проверки знаний по кибербезопасности - kibergigiyena.az.

"Эта платформа активно используется нашими гражданами и первичные результаты показывают, что уровень киберосведомленности в стране требует проведения дополнительных работ по информированию", - сказал Мамедов.