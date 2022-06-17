Стало известно число аварий с автопилотом Tesla

С прошлого июля произошло 273 аварии на автомобилях, которые на момент ДТП работали на автопилоте компании Tesla. Об этом сообщает Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также с Tesla Autopilot данные Национального управления безопасности дорожного движения США связывают пять ДТП, закончившихся смертельным исходом.

Tesla Autopilot - это набор систем, который позволяет водителям отказаться от физического контроля над своими электромобилями, хотя они должны постоянно быть начеку. Автомобили могут поддерживать скорость и безопасное расстояние, оставаться в пределах своей полосы движения и менять полосу движения на шоссе. Расширенный набор функций, называемый бета-версией "Полное самостоятельное вождение", добавляет возможность маневрировать по улицам, останавливаться на знаках "стоп" и светофорах, а также совершать повороты.

Тем не менее, некоторые эксперты выражают обеспокоенность по поводу безопасности технологии в последнее время.