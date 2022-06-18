https://news.day.az/hitech/1471827.html Компания Google оштрафована на крупную сумму
Компания Google оштрафована на крупную сумму
Мексиканский суд оштрафовал Google на 245 миллионов долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Le Matin, эту сумму компания должна выплатить известному адвокату Ульриху Рихтеру Моралесу. В решении суда указано, что компания намеренно не удалила блог, что нанесло ущерб репутации адвоката.
Компания, посчитавшая решение суда необоснованным, готовится подать апелляцию на это решение.
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