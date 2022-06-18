Компания Google оштрафована на крупную сумму
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Мексиканский суд оштрафовал Google на 245 миллионов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Le Matin, эту сумму компания должна выплатить известному адвокату Ульриху Рихтеру Моралесу. В решении суда указано, что компания намеренно не удалила блог, что нанесло ущерб репутации адвоката.

Компания, посчитавшая решение суда необоснованным, готовится подать апелляцию на это решение.