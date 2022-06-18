В Азербайджане жертвами мошенников чаще становятся мужчины

Согласно исследованию, проведенному "Лабораторией Касперского" в Азербайджане, на удочку мошенников чаще всего попадаются мужчины (68%). Среди причин, по которым женщины могут реже становиться жертвами злоумышленников, - тот факт, что они менее охотно отвечают на звонки от неизвестных номеров, не склонны читать СМС или электронные письма от неизвестных адресатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Большая часть опрошенных - как мужчин, так и женщин - сталкиваются с мошенничеством несколько раз в полгода. В обманных схемах преобладают текстовые сообщения - СМС и сообщения в WhatsApp (55%). Чаще всего злоумышленники представляются представителями банков или финансовых организаций (27%), а также известных брендов (27%). При этом из пострадавших от телефонного мошенничества 62% респондентов не предпринимают никаких мер предосторожности, и 71% из них составляют мужчины. Более того, большинство потерявших свои деньги не обращались ни в банк (73%), ни в правоохранительные органы (78%).

"Результат исследования, согласно которому женщины реже попадаются на обман со стороны злоумышленников, может быть связан с тем, что они в целом более осторожны. Женщины не хотят натолкнуться не столько на мошенников, сколько на всякого рода "шутников", которые звонят, чтобы познакомиться или просто похулиганить. А вот то, что больше половины людей в целом не склонны принимать меры предосторожности от мошенничества, огорчает. Ведь злоумышленники постоянно находят новые обманные схемы и совершенствуют методы социальной инженерии, поэтому каждому современному человеку все же рекомендуется повышать уровень цифровой грамотности", - комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

"Лаборатория Касперского" напоминает об основных правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным и интернет-мошенникам:

с осторожностью относиться к любым звонкам от незнакомых людей, которые что-либо предлагают или пытаются узнать информацию;

не переходить по сомнительным ссылкам из СМС, писем или сообщений в мессенджерах;

никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из СМС или push-уведомлений;

в случае поступления звонка якобы от банка, положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты;

частным пользователям рекомендуется установить защитное решение Kaspersky Internet Security, умеющее распознавать фишинговые сообщения и сайты, а компаниям - повышать цифровую грамотность сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

*Исследование было проведено компанией ERA Marketing Center, осенью 2021 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку, Гянжи и Сумгаита, которые сталкивались с кибермошенничеством. Всего было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.