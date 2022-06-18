Владельцам Android-смартфонов угрожает новый банковский троян MaliBot

Специалисты ИБ-компании F5 Labs обнаружили новый банковский троян MailBot, ориентированный на клиентов криптовалютных кошельков и интернет-банкинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, функции нового Android-трояна не ограничены одним лишь сбором информации об устройстве. Вирус также способен вести журнал выполняемых на смартфоне операций, звонков и сообщений, запускать и удалять приложения, отправлять СМС, а также проводить оверлейные и инжект-атаки.

Ключевая особенность MaliBot - кража данных из криптокошельков и кодов двухфакторной аутентификации, в том числе из Google Authenticator, куки, обход двухэтапной аутентификации Google и обеспечение удаленного доступа к гаджету и захват экрана.

Известно, что MaliBot распространяется через мошеннические сайты под видом разных приложений, например, популярного кошелька CryptoApp, MySocialSecurity и даже Chrome.

Эксперты отметили, что новый зловред - это модифицированная версия другого банковского вируса SOVA. В настоящее время от MaliBot в основном пострадали жители Испании и Италии, пользующиеся банковскими услугами UniCredit, Santander.