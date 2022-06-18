Последнее обновление сломало Wi-Fi на актуальных версиях Windows

Свежее обновление для Windows от 14 июня вызывает проблемы с точками доступа Wi-Fi, сообщает портал Neowin. При подключении к беспроводной сети компьютеры "не видят" доступа к интернету, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема затрагивает Windows 7, 10 и 11. В настоящее время единственный способ обойти эту ошибку - отключить Wi-Fi и использовать другой способ подключения к сети. Пользователям, для которых единственным возможным доступом в интернет остается Wi-Fi, рекомендуется откатиться до прошлой версии Windows в "Центре обновления".

Корпорации Microsoft известно о проблеме потери связи с интернетом при подключении по Wi-Fi. Рабочего решения от компании пока нет.