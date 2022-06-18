Японская лаборатория представила прототип железного человека

В Японии прошел показ прототипа железного человека.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как японец сидит в экзоскелете и с помощью рук управляет руками железного робота. Движения человека синхронны с движением робота. Возможно, это одна из версий, которая будет взята в основу будущих роботов.