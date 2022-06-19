Стали известны причины отмены подписок Xbox Game Pass со стороны Microsoft

Microsoft подтвердила, что отменила подписки пользователей Xbox Game Pass, купивших ее у мошенников, которые использовали баг. Об этом сообщает сетевое издание DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 16 июня некоторым подписчикам Xbox Game Pass Ultimate на электронную почту поступило письмо от Microsoft, в котором говорилось о принудительном возврате средств за подписку. Теперь, 18 июня, представители Microsoft объяснили, что компания обнаружила группу продавцов, которые объединяли несколько пробных подписок Game Pass и конвертировали их в Game Pass Ultimate с помощью бага.

В компании подчеркнули, что подобное действие является нарушением соглашения о предоставлении услуг. Пользователям порекомендовали приобретать подписку на сервис в магазине Microsoft или у проверенных розничных реселлеров. Аккаунты пострадавших при этом не будут заблокированы.

Скольких пользователей могла затронуть мошенническая схема, не сообщается.

Один из продавцов Game Pass подтвердил DTF, что подписку отменили у оформивших ее у неофициальных реселлеров в октябре-ноябре 2021 года - некоторые из них пользовались багом с ключами на трехмесячный пробный доступ к сервису и конвертировали в Ultimate-версию.