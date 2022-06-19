Lenovo представила концептуальный ноутбук без экрана

Китайская компания Lenovo представила концептуальный ноутбук будущего от суббренда Mozi, который получил премию Red Dot Design Award 2022, сообщает портал Aroged. Главная особенность устройства заключается в том, что он лишен встроенного дисплея, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместо экрана для вывода изображения в ноутбуке используется проектор, расположенный в верхней части корпуса. Вместо привычной клавиатуры в Mozi предлагается использовать выдвижную, которая "прячется" внутри корпуса. Клавиатуру можно убирать, например, при просмотре видео или презентаций, тем самым экономя место на столе. Сама клавиатура имеет компактный дизайн и лишена цифрового NUM-блока на правой стороне.

Ноутбук Mozi оснащен аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Более подробные технические характеристики устройства не раскрываются, поскольку ноутбук пока существует только в виде концептуальной разработки. О возможных сроках появления такого гаджета в продаже не сообщается.