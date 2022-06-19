Lenovo представила концептуальный ноутбук без экрана
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Китайская компания Lenovo представила концептуальный ноутбук будущего от суббренда Mozi, который получил премию Red Dot Design Award 2022, сообщает портал Aroged. Главная особенность устройства заключается в том, что он лишен встроенного дисплея, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместо экрана для вывода изображения в ноутбуке используется проектор, расположенный в верхней части корпуса. Вместо привычной клавиатуры в Mozi предлагается использовать выдвижную, которая "прячется" внутри корпуса. Клавиатуру можно убирать, например, при просмотре видео или презентаций, тем самым экономя место на столе. Сама клавиатура имеет компактный дизайн и лишена цифрового NUM-блока на правой стороне.

Ноутбук Mozi оснащен аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Более подробные технические характеристики устройства не раскрываются, поскольку ноутбук пока существует только в виде концептуальной разработки. О возможных сроках появления такого гаджета в продаже не сообщается.